Советник главы МВД Украины Илья Кива пообещал устроить украинским олигархам «красный террор». Соответствующее заявление глава Социалистической партии страны опубликовал на своей странице в соцсети Facebook. К своему сообщению он прикрепил видео, на котором стреляет по мишеням из пистолета.

Кива добавил, что под его руководством партия сможет стать «эффективным оружием» в руках народа для уничтожения «олигархата» Украины. Кроме того, Кива анонсировал партийные чистки в возглавляемой им политической структуре, сообщает телеканал «Звезда».