Власти Пензенской области намерены сохранить Завиваловский конезавод, который занимается разведением орловских рысаков. Губернатор Иван Белозерцев распорядился подготовить предложения того, как это можно сделать и вывести завод на самоокупаемость.

По словам главы областного минсельхоза Андрея Бурлакова, сейчас на территории конезавода расположено предприятие, которое занимается разведением другой масти. Оно не будет платить за аренду до тех пор, пока содержит всех коней. Позже их переведут на зимний постой и обеспечат кормами где-то еще.

Бурлаков объяснил губернатору, что сложная ситуация с разведением орловских рысаков сложилась из-за того, что изначально планировалось использовать их на спортивных скачках. Однако в регионе это направление слабо развито. А в иппотерапии таких коней использовать нельзя, поскольку они воспитаны для спорта, передает ИА «Пресс-информ».

Между тем, по данным вице-губернатора Валерия Савина, сейчас в Каменском районе области решается вопрос о создании конно-спортивной школы. Сейчас под этот проект ищут инвесторов.