ДТП с участием грузового и легкового автомобилей произошло в Саратовской области. В результате пострадали пять человек, сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

По информации ведомства, столкновение грузовика DAF с автомобилем LADA Vesta произошло сегодня утром на 75 км автодороги Самара–Сызрань–Саратов–Волгоград. По предварительным данным, грузовик выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с легковушкой. В результате пострадали пять человек, с травмами различной степени тяжести их доставили в больницу, передает ИА «Взгляд-инфо».

По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.