Начальник федерального департамента экономики, образования и исследований Швейцарии Йоханн Шнайдер-Амман заявил, что швейцарские власти надеются продолжить сотрудничество с Россией в условиях действия санкций Евросоюза.

«Мы знаем, что товарооборот между Россией и Швейцарией мог бы быть лучше, мы знаем ограничения, которые существуют на данный момент, и мы поэтому ищем контакты, в том числе на высшем уровне», — цитирует его слова ТАСС.

Он также напомнил, что ранее Швейцария не присоединилась к санкциям против России.

И отметил, что страна «не просто попыталась создать платформу, с помощью которой можно обойти санкции, но предложила разумный вариант решения проблемы».