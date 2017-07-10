В Госдуме считают, что курортный сбор должен поступать в муниципальные бюджеты. Об этом заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

«У нас разные подходы. Мы считаем, что средства должны получать те, кто принимает отдыхающих, непосредственно муниципалитеты», — сказал Володин.

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров поддержал снижение со 100 до 50 рублей размера курортного сбора. Парламентарий также предложил установить в первый год эксперимента 70% доходов от такого сбора зачислять в муниципальные бюджеты, а 30% — в региональные. Со второго года проведения все 100% поступающих средств предлагается зачислять в казну муниципалитетов, передает «Интерфакс».

Напомним, курортный сбор предполагается ввести с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года на территориях Крыма, Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краев.