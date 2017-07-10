Эскизный проект обновленного Приморского парка в Таганроге будет готов до конца июля. Документ определит план работ по благоустройству на ближайшие годы. Площадь территории составляет около 20 га.

В 2017 году на приведение парка в порядок будет выделен 61 млн рублей. Конкурс на определение подрядчика будет объявлен в августе. Осенью должна начаться реконструкция.

Как напоминает RostovGazeta, Приморский парк появился на месте бывшего карьера по добыче глины. За его обновление отдали свои голоса большинство горожан — ранее власти выясняли мнение жителей по поводу ряда объектов, которые планируется привести в порядок.