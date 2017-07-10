Биробиджанский районный суд ЕАО рассмотрел и удовлетворил исковое заявление районной прокуратуры о понуждении местной ресурсоснабжающей компании получить разрешение на сброс загрязняющих веществ в воды реки Кульдур. Организации предписано получить документацию до конца года, устранение нарушений, зафиксированных в ходе прокурорской проверки, находятся на контроле ведомства.

Нарушение исполнения природоохранного законодательства в сфере охраны водных объектов установила прокуратура Облученского района Еврейской автономной области в ходе проверки. Ресурсоснабжающая организация не имела разрешения на сброс вредных отходов, сообщает ИА EAOMedia.

Для юридических лиц в силу положений Федерального закона «Об охране окружающей среды» устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов в целях предотвращения негативного воздействия на природную среду.