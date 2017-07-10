Ветераны Великой Отечественной войны, живущие в Израиле, будут пожизненно получать денежные выплаты в размере от 500 рублей до 1 тыс. рублей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Согласно документу, размещенному на официальном интернет-портале правовой информации, выплачивать средства будут ежемесячно. Выплаты положены военнослужащим различных категорий, которые проходили службу в годы войны, а также блокадникам, узникам концлагерей и ряду других граждан.

Выплачивать средства начнут с 1 января 2018 года.