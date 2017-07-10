Латвия не имеет необходимых ресурсов для введения обязательного воинского призыва в армию, сообщил министр обороны республики Раймондс Бергманис в эфире Латвийского радио.

«Во-первых, это финансово сложно. Во-вторых, у нас нет для этого инфраструктуры. И в третьих, у нас чисто физически нет инструкторов для обучения», – сказал Бергманис.

По его словам, у ведомства сейчас есть другие более важные вопросы, которые требуют огромных ресурсов.