Подвижки грунта в Новосвияжском пригороде Ульяновска начались 50 лет назад. 7 июля в Ленинском районе произошел оползень. По словам мэра города Алексея Гаева, ЧП стало следствием процессов, которые идут на этой территории начиная с 1960-х глжлв.

Как передает 1ul.ru, в опасной зоне оказались 83 здания, в том числе 64 жилых дома и 19 дач. Жильцами построек являются 190 человек, в том числе 34 ребенка.

18 горожан разместили в гостинице «Венец». Людям предоставлено трехразовое питание и всё необходимое. Более 20 человек приняли решение временно пожить у родственников и знакомых.