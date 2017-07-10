Закрытые переговоры между президентом Турции Реджепом Эрдоганом и главой Госдепартамента США Рексом Тиллерсоном состоялись в Стамбуле. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Тиллерсон прибыл в Стамбул для участия во Всемирном нефтяном конгрессе. Как сообщает телеканал «Звезда», полуторачасовую встречу политики провели в закрытом формате в резиденции Тарабья после церемонии открытия 22-го Международного нефтяного конгресса в Стамбуле. Стороны не сделали никаких заявлений по окончании диалога.