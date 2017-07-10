Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приедет в Валаамский монастырь в Карелии. Здесь он проведет заседание попечительского совета по восстановлению обители.

Эту поездку предстоятель РПЦ совершит в рамках первосвятительского визита в северо-западные регионы России. Патриарх традиционно посещает Валаам в день памяти основателей монастыря, преподобных Сергия и Германа Валаамских.

Завтра, 11 июля, патриарх будет участвовать в богослужении в Спасо-Преображенском соборе. Кроме того, он намерен осмотреть новые постройки, появившиеся на острове, и открыть памятник святому равноапостольному князю Владимиру.

Как сообщает ИА «Карелinform», в торжествах на Валааме примет участие и врио главы Карелии Артур Парфенчиков. В частности, он будет присутствовать на заседании Патриаршего попечительского совета.

Напомним, в 2002 году был создан попечительский по восстановлению Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря. Как рассказали в патриаршей пресс-службе, за эти 15 лет был отреставрирован собор, восстановлены уникальные росписи верхнего храма, воссозданы деревянные и резные иконостасы нижнего и верхнего храмов, а также киоты и паникадила.