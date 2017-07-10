На нижнетагильском заводе, где образовалась большая задолженность по зарплате перед работниками, начали выплачивать зарплату. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

«Сегодня в результате работы комиссии, в том числе после заслушивания акционеров ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий», удалось изыскать денежные средства для погашения задолженности перед трудовым коллективом на сумму 9,5 млн рублей. В настоящее время выплаты работникам завода уже начаты, прокурорские работники на месте контролируют процесс», — сказал Куренной.

По данным руководства региона, всего зарплату на сумму 7,5 млн рублей не получили 86 рабочих. В понедельник в Нижний Тагил выехала специальная комиссия из сотрудников управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе и прокуратуры Свердловской области.

Также стало известно, что Следственный комитет (СК) РФ объединил в одно производство три уголовных дела, имеющих отношение к заводу теплоизоляционных изделий. По информации Следственного управления СК России по Свердловской области, первое уголовное дело было возбуждено по факту невыплаты зарплаты работникам предприятия. По версии следствия, с апреля 2016 по январь 2017 года 195 сотрудникам задолжали более 13 млн рублей. Позже были возбуждены дела по статьям «Сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов или сборов» и «Мошенничество».

Напомним, о поступившей жалобе на директора завода, который якобы отказывается платить рабочим зарплату, пока его об этом не попросит лично глава государства, рассказал сам президент Владимир Путин во время встречи с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.