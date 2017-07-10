Новый блок озоносорбции заработает с августа на Руб­левской станции водо­подготовки, которая обеспечивает питьевой водой 26 районов в центре, на западе и северо-западе столицы. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Новейшие технологии очистки воды позволят подавать в столичные дома более чистую воду.

По словам директора Рублевской станции водоподготовки АО «Мосводоканал» Сергея Фомичева, традиционная очистка воды, использовавшаяся на протяжении почти 100 лет, включала в себя процесс отстаивания и фильтрации. Качество воды улучшалось после отстойника и определенной песчаной загрузки в фильтрах.

«Теперь применяют еще озон и угольные фильтры. Это емкости, куда вместо песка загружаются гранулы угля. Качество воды, проходящей через них, улучшается», — цитируют «Дни.Ру» директора «Мосводоканала».

Сейчас по новой техно­логии на Рублев­ской станции обрабат­ывают 65% воды. После ввода в августе нового блока производит­ельностью 320 тыс. кубометров эта доля возрастет почти до 100%.