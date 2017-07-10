Между Южной Кореей и США ведутся переговоры о возможном вторичном бойкоте, направленном на ужесточение санкций против КНДР из-за северокорейских ядерных программ. Об этом сообщили в МИД Южной Кореи, передает Yonhap.

Второй бойкот может коснуться фирм третьих стран за ведение бизнеса с КНДР. Это названо одним из наиболее эффективных способов заставить Китай присоединиться к глобальным усилиям по оказанию давления на Северную Корею с учетом их тесных связей как в дипломатических, так и в деловых кругах.