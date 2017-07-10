В Великом Новгороде начались электронные аукционы на выполнение ремонта 11 участков дорог. Срок завершения работ — 1 ноября.

Суммы контрактов варьируются от 21 млн до 25 млн рублей. В частности, в список включен отрезок проспекта Александра Корсунова от путепровода до моста через реку Веряжа и подходов к путепроводу в начале проспекта Мира, пишет «Новгород.ру».

Для этих целей выделяются субсидия городского бюджета и средства дорожного фонда Новгородской области на 2017 год. Всего за год в столице региона отремонтируют 20 участков дорог, это обойдется бюджету в более чем 100 млн рублей. На ремонт областных дорог объявлены аукционы стоимостью почти 1 млрд рублей.