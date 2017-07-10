Экскурсии по строящимся станциям столичной подземки вновь будут доступны для москвичей и гостей столицы в 2017 году. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В настоящее время маршруты грядущих экскурсий находятся на стадии разработки, однако, вероятнее всего, проходить они будут на строящихся станциях третьего пересадочного контура. По словам руководителя департамента строительства Андрея Бочкарева, участникам экскурсий расскажут об особенностях и «секретах» станций, а также о применяющихся при строительстве метро технологиях, сообщает телеканал «360».

Посетить такие экскурсии можно будет бесплатно, если экскурсанту уже исполнилось 16 лет. Для участия в экскурсии необходимо будет заранее подать заявку на страницах московского метрополитена в социальных сетях. Участников экскурсий выберет генератор случайных чисел.

В составе группы будет не более 20 человек, экскурсия продлится не более 1–2 часов. Перед началом участников проинструктируют по правилам техники безопасности, выдадут спецодежду и защитные каски. Такие экскурсии уже проводились на станциях ТПК «ЦСКА» и «Шелепиха», а также на станции «Рассказовка». Все они будут откроются к концу 2017 года.