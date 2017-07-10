Лесные пожары в Калифорнии
Площадь пожара составляет 20 кв. км
Пожары начались из-за жары. На данный момент зарегистрировано более 17 очагов возгорания
Засуха и высокая температура воздуха затрудняют тушение огня
Особо сильные очаги зарегистрированы неподалеку от Санты-Барбары. Оттуда эвакуировано около 3,6 тыс. человек, в том числе туристы
На территории штата сгорело несколько десятков домов
Тушением пожара занимается около 3 тыс. человек
По прогнозам синоптиков, жаркая погода будет сохраняться и риск возникновения новых очагов возгорания всё еще высок