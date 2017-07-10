На улице Панфиловцев в Южном районе Хабаровска в рейсовый автобус врезался автомобиль, в котором находился шестилетний ребенок. Водитель легковой машины скончался на месте, мальчика доставили в отделение реанимации второй краевой больницы в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Toyota 1980 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения. От полученных травм он скончался на месте. В данным момент назначена экспертиза по телу на выявление алкоголя в крови погибшего. Шестилетний пассажир автомобиля доставлен в больницу с рваными ранами и ушибами тканей и внутренних органов. Как сообщает ИА AmurMedia, ребенок ехал в машине без удерживающего устройства, а также не был пристегнут ремнем безопасности.

Авария произошла в минувшее воскресенье 9 июля. В 22:38 по местному времени в дежурную часть поступил звонок. Автомобиль врезался в рейсовый автобус, который находился на проезжей части с включенной сигнализацией и выставленным знаком аварийной остановки, на полном ходу. По имеющимся данным, причиной остановки транспортного средства стали проблемы с тормозной системой.