Трехлетний мальчик остался жив после падения из окна жилого дома с девятого этажа в Кемеровской области. По данному факту организована доследственная проверка, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По данным ведомства, ЧП произошло в минувшее воскресенье. Прохожие нашли ребенка лежащим возле дома. С травмами различной степени тяжести его доставили в больницу, передает ИА FlashSiberia.

По предварительной информации, ребенок находился дома с бабушкой и старшей сестрой. Мальчик закрыл двери комнаты изнутри на защелку, забрался на окно и оперся на москитную сетку, которая не выдержала его тяжести, и ребенок выпал в окно, приземлившись на кусты. Следователи полагают, что именно наличие москитной сетки смягчило падение и позволило ребенку выжить.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. В рамках проверки следствием будут проанализированы причины и условия, способствовавшие несчастному случаю.