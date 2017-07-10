Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости выполнения Минских договоренностей в полном объеме. Также, по его мнению, наблюдатели ОБСЕ должны получить полный доступ ко всем украинским территориям. Об этом он заявил на заседании комиссии Украина—НАТО, которое проходит в Киеве.

«Нас продолжает беспокоить ситуация на востоке Украины, которая уже забрала тысячи жизней. Минские договоренности должны быть выполнены в полном объеме, и наблюдательная миссия ОБСЕ должна получить полный, безопасный и беспрепятственный доступ ко всей Украине», — сказал Столтенберг.

Напомним, украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик весной 2014 года. По данным ООН, в ходе конфликта погибли более 10 тыс. человек. Число жертв продолжает расти.