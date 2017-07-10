В Женеве стартовал седьмой раунд межсирийских переговоров. Делегация правительства Сирии во главе с постпредом страны при ООН Башаром Джаафари начала встречу со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

Как ожидается, позднее де Мистура проведет рабочий ланч с главами делегаций сирийской оппозиции — Высшего комитета по переговорам, платформами «Москва» и «Каир».

Напомним, ранее Стаффан де Мистура отметил, что участники переговоров должны избежать завышенных ожиданий от очередного раунда. На прошлой встрече они обсудили, какими должны быть зоны деэскалации, однако не смогли прийти к единому мнению насчет их параметров, сообщает «Федеральное агентство новостей».

До начала нового раунда глава «московской» платформы сирийской оппозиции Кадри Джамиль в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал, что ожидания от встречи в Женеве у него «положительные».

«Ожидания положительные. В преддверии этого раунда в Женеве прошли консультации между представителями трех оппозиционных платформ: «эр-риядской», «каирской» и «московской» (первая представляет внешнюю сирийскую оппозицию, остальные две — внутреннюю — «Известия»). Хотя между ними сохраняются разногласия по некоторым вопросам, сам диалог был очень плодотворным», — сказал Кадри Джамиль.