На 1 июня 2017 года объем вкладов населения и средств на счетах индивидуальных предпринимателей в Сталь-банке и банке «Премьер кредит», у которых Центробанк сегодня отозвал лицензии, достигал 1,6 млрд рублей. Это следует из отчетности кредитных организаций, публикуемых регулятором. В частности, в Сталь-банке было размещено 1,522 млрд рублей, а в банке «Премьер кредит» – 111 млн рублей. По информации Агентства по страхованию вкладов, выплаты клиентам госстраховки (до 1,4 млн рублей) начнется не позднее 24 июля. По оценкам управляющего директора по банковским рейтингам RAEX (Эксперт РА) Александра Сараева, вкладчики и ИП закрытых сегодня банков получат до 1,14 рублей. В частности, клиенты Сталь-банка – около 1,065 млрд рублей, клиенты банка «Премьер кредит» – около 78 млн рублей.

ЦБ отозвал лицензию у Сталь-банка за неисполнение банковского законодательства и нормативных актов регулятора, принимая во внимание угрозу интересам вкладчиков и кредиторов. Как указал ЦБ в своём сообщении, проблемы у Сталь-банка возникли из-за крайне рискованной бизнес-модели и, как следствие низким качеством значительной части активов.

— При этом банк неадекватно оценивал кредитный портфель, - подчеркнул регулятор. - Надлежащая оценка кредитного риска выявила существенное снижение собственного капитала и привела к возникновению основания для осуществления мер по предупреждению банкротства, что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков. Отсутствие у собственников банка намерений осуществлять реальные меры по стабилизации его финансового положения свидетельствует о бесперспективности дальнейшей деятельности кредитной организации.

Сталь-банк занимал 518 место в рейтинге банков по активам на 1 июня (628 млн рублей). Самым крупным владельцем кредитной организации было ООО «Чебоксарский завод силовых агрегатов» (55,34%, основной бенефициар - Ольга Ульянова).

В свою очередь, банк «Премьер кредит» лишился лицензии по тем же основаниям, что и Сталь-банк.

— Деятельность банка характеризуется низким качеством активов, - отметил ЦБ. - Значительная часть кредитного портфеля представлена ссудной задолженностью заемщиков, в отношении которых установлены признаки отсутствия реальной деятельности. Кредитная организация систематически занижала величину принимаемого кредитного риска, в связи с чем Банк России неоднократно предъявлял требования о досоздании резервов на возможные потери. Использование ПАО «Банк Премьер Кредит» высокорискованной кредитной политики привело к возникновению в его деятельности оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) и создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков. Кроме того, в связи с потерей ликвидности кредитная организация оказалась неспособна своевременно исполнять обязательства перед кредиторами. Банк России неоднократно применял в отношении ПАО «Банк Премьер Кредит» меры надзорного реагирования, включая ограничения на привлечение вкладов населения.

На 1 июня «Премьер кредит» занимал 362 место в рейтинге кредитных организаций по активам (2,8 млрд рублей). Банк контролировали более десятка физлиц, самыми крупными владельцами с долями в 10% были Сергей Пугачев и Дмитрий Кузнецов.

С начала года ЦБ отозвал лицензии у 29 банков, за прошлый год - у 97-ми.