В Челябинске возникли проблемы с отправкой призывников к местам службы. В двух районах города, Калининском и Курчатовском, не могут найти автобусы, чтобы перевезти будущих воинов. Сам план по призыву при этом выполнен.

Градоначальник Евгений Тефтелев обязал чиновников разобраться со случившимся, а при необходимости самостоятельно нанимать транспорт.

«Вы докладываете мне, что все нормально. Или кто-то из парней не доезжает к месту службы? А понимаю, что в военкомате Курчатовского и Калининского районов сменился военком. Может, в этом проблема?», - обратился глава города к главам этих районов. Его цитирует ИА «Урал-пресс-информ».

Агентство уточняет, что в этот призыв из области на срочную службу должны отправить 3,5 тыс. молодых людей. В основном они будут проходить службу в сухопутных войсках.