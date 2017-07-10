Чапаевский парк в Москве обустроят до конца лета
Чапаевский парк, расположенный на Ленинградском проспекте на севере Москвы, благоустроят до конца текущего года. Об этом рассказал директор Мосгорпарка Вячеслав Дунаев.
«Отремонтируем дорожки, обновим оборудование на детской и спортивной площадках, проведем озеленение, установим видеонаблюдение, освещение, лавки и урны», — цитирует Дунаева сетевое издание m24.ru.
Директор Мосгорпарка отметил, что к реконструкции приступили в июне.
По словам Дунаева, Чапаевский парк, открытый еще в конце ХIХ века, сохранит свой исторический облик. «Парк последний раз обновляли почти 90 лет назад», — добавил он.
Таганский детский парк, построенный еще в 30-х годах прошлого века, также откроется летом после завершения благоустройства. В парке появится зеленый лабиринт, который зимой будет превращаться в каток, а также четыре игровые площадки, рассчитанные на детей разных возрастов. Осенью на парковой территории откроется культурно-досуговый центр с кинотеатром, пунктами проката и залом для лекций. Осенью здесь же запланировано открытие многофункционального детского центра. Занятия можно будет проводить круглый год.