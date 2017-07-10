Чапаевский парк, расположенный на Ленинградском проспекте на севере Москвы, благоустроят до конца текущего года. Об этом рассказал директор Мосгорпарка Вячеслав Дунаев.

«Отремонтируем дорожки, обновим оборудование на детской и спортивной площадках, проведем озеленение, установим видеонаблюдение, освещение, лавки и урны», — цитирует Дунаева сетевое издание m24.ru.

Директор Мосгорпарка отметил, что к реконструкции приступили в июне.

По словам Дунаева, Чапаевский парк, открытый еще в конце ХIХ века, сохранит свой исторический облик. «Парк последний раз обновляли почти 90 лет назад», — добавил он.

Таганский детский парк, построенный еще в 30-х годах прошлого века, также откроется летом после завершения благоустройства. В парке появится зеленый лабиринт, который зимой будет превращаться в каток, а также четыре игровые площадки, рассчитанные на детей разных возрастов. Осенью на парковой территории откроется культурно-досуговый центр с кинотеатром, пунктами проката и залом для лекций. Осенью здесь же запланировано открытие многофункционального детского центра. Занятия можно будет проводить круглый год.