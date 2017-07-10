Министерство иностранных дел Китая вынесло представление США из-за ошибки пресс-службы Белого дома в написании должности председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом заявил официальный представитель китайского дипведомства Гэн Шуан.

«По моей информации, китайская сторона сделала представление США. Американская сторона выразила сожаление в связи с этой технической ошибкой и исправила ее», — приводит его слова «РИА Новости».

Напомним, ранее на полях саммита G20 в Гамбурге Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели двустороннюю встречу. После этого Белый дом опубликовал заявление, в котором Си Цзиньпин был назван «председателем Китайской Республики». Такое название использует Тайвань. Пекин считает остров одной из провинций Китая. Россия признает Тайвань частью КНР.