Российский президент Владимир Путин на выставке «Иннопром-2017» в Екатеринбурге рассказал, что у него есть японский мотоцикл, но он старается на нем не ездить. Об этом российский президент сообщил во время осмотра стенда производителей мотоциклов Mitsubishi.

«У меня есть не такой, но вашей фирмы есть мотоцикл. Но я, правда, стараюсь на нем не ездить», — цитирует Путина ТАСС.

Производители Mitsubishi сообщили президенту, что при создании нового мотоцикла используют опыт конструирования самолетов, чтобы разгонять мотоциклы до большой скорости

Ранее Владимир Путин рассказал, что во время работы в мэрии Петербурга ездил на автомобиле Nissan.