Японская делегация из законодательного собрания префектуры Тояма побывала с визитом в приморском парламенте, где обсудила дружеские и деловые отношения с регионом. Вопрос возобновления прямого авиасообщения между Владивостоком и Тоямой, которое было возможно до 2010 года, вынес на обсуждение представитель по экономической политике и строительству Законодательного собрания Тоямы господин Нагамори. Пока решение по данному вопросу не объявлено.

Визит японской делегации во Владивосток приурочен к 25-летию установлению дружественных отношений между Тоямой и Приморским краем. Сами торжественные мероприятия проходят накануне «Года Японии в России» и «Года России в Японии», которые пройдут в 2018 году. Как сообщает ИА PrimaMedia, в ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов федеральной и региональной повестки, а также пакет законов о налоговых льготах для японских инвесторов и введение электронной визы.

Среди внешнеторговых партнеров Приморья по объему инвестиций Япония находится на первом месте. Владивосток стремительно развивает культуру как столица Дальнего Востока, увеличивая туристический поток. Возобновление авиасообщения и территория Свободного порта позволят существенно увеличить эти показатели в обе стороны.