Лечение Ксюши началось в Донецке, но из-за военных действий семье пришлось бежать из Украины по программе переселенцев в Тульскую область –город Алексин.

Ксюша Линник из города Артемовска Донецкой области в январе 2014 года переболела гриппом- далее последовали осложнения в виде болей в спине, которые с каждым днем усиливались. Девочка до последнего в этом не признавалась и твердила: «Мама, все хорошо». Однажды утром она просто не смогла встать с лежачего положения. «Моя девочка просто была как тряпочка, голова, руки и ноги ослабли и абсолютно не держались».

Ходить без опоры становилось невозможно, да и с опорой каждый метр казался нескончаемым. «То расстояние, которые мы обычно проходили за пять минут, стало отнимать все тридцать »- рассказывает мама Ксении Наталья.

Ксюша всегда была уверена в себе, активна и жизнерадостна. Тот факт, что ей нужно сесть в коляску никак не укладывался у нее в голове. Девочка и ее семья до последнего оттягивали этот момент. «Я не инвалид, я пойду!» - говорила Ксюша. Только после общения с психологами, девочка смогли преодолеть этот страх.

Первым делом семья Ксении Линник обратилась в местную больницу- там начали проводить обследования, но точного диагноза никто не мог сказать. Тульские врачи не могли полноценно обследовать девочку. Потом семья за свои деньги ездила в Санкт-Петербургскую клинику к генетикам, неврологам, продолжала делать разные обследования , но безрезультативно. Оказать какую-либо помощь врачи могли только через пол года-год. Так долго ждать было нельзя. В итоге около восьми месяцев Ксюша просто лежала без лечения- врачи боялись давать какие-то нагрузки и брать на себя ответственность, потому что точного диагноза никто не знал. После того, как оформили инвалидность дело пошло быстрее.

Спустя очень долгое время диагноз наконец был назван- «аутоиммунная воспалительная полирадикулоневропатия».

Перед тем, как проводить реабилитацию, Ксении Линник назначали специфическое лечение — введение специального противовоспалительного препарата и особого лекарства, производимого из крови доноров — концентрированного иммуноглобулина. Благотворительный Фонд «Счастливый мир» помог закупить все препараты. «В больницах нам прокапывали гормоны, а вот иммуноглобулин капать никто не мог»- рассказывает мама Наталья.

Сейчас состояние Ксюши улучшилось- девочка может самостоятельно cадиться на коляску, лучше держит спину и облокачивается на локти. В июне девочка смогла с помощью двух инструкторов покататься на лошади, а в июле этого года сделала свои первые шаги с периода реабилитации. «До ног нам еще далеко, реабилитация требует очень длительного времени»- говорит мама Ксюши. Процесс реабилитации Ксюши идет весьма динамично и позитивно. Благодаря центру Междисциплинарного Центра Реабилитации она смогла обучится большому спектру приемов, которые помогают ей самостоятельно выполнять огромное количество повседневных активностей. «Мы укрепляем слабые мышцы, благодаря чему выросла работоспособность и выносливость. Если раньше при незначительной активности Ксюша теряла сознание, то сейчас такой опасности нет»- рассказывает Василий Леонидович Купрейчик -ведущий реабилитолог Ксении. Девочка не нуждается больше в помощи обслуживать себя, в помощи пересаживания из кресла в машину- это помогает ей чувствовать себя полноценным человеком, даже находясь в инвалидном кресле.

Для полной реабилитации Ксении Линник потребуется еще много времени и сил. Врачи, мама и сама Ксюша понимают, что нужно продолжать проводить реабилитацию в центре, потому что положительная динамика наблюдается каждый день. Уже вторую неделю Ксюше укрепляют спину и руки. Настроение у девочки хорошее и боевое. «Ксюша никому не говорит о том, что устала- старается делать больше и больше упражнений. Тренеры центра лишь по настроению и уставшему лицу могут понять, что сегодня тренировки уже пора заканчивать»- делится с «Известиями» Ксюшина мама. Она не сдается и теперь верит на полную реабилитацию.

Сейчас фонд «Счастливый мир» открывает новый сбор для Ксюши Линник на 204 тысячи рублей и обратился за помощью к газете «Известия». Читатели газеты и сайта уже не первый раз помогают детям поверить в мечту. У Ксюши мечта- пойти как обычный ребенок.