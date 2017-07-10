Водолазы Северного Флота (СФ) подняли со дна Щукозера в Мурманской области обломки американского истребителя Р-39 «Аэрокобра», поставлявшегося в СССР по ленд-лизу в годы Великой Отечественной войны. Погруженный в ил на глубину 45 м истребитель пролежал 72 года.

Как сообщает ИА «Би-порт», кроме большой глубины работу водолазов осложняла плохая видимость. Специалисты поднимали и буксировали истребитель к берегу очень аккуратно и медленно, чтобы не повредить конструкции. Непосредственно из воды на берег самолет был подняли с помощью автомобильного крана, после чего его доставили в музей Военно-воздушных сил Северного флота в поселке Сафоново. В ближайшее время будет затронут вопрос о проведении реставрационных работ.

Как сообщали «Известия», участники поисковой операции обнаружили затонувший самолет в ходе экспедиции в 2011 году на 40-метровой глубине. С помощью подводных телеуправляемых аппаратов в 2013 году удалось осмотреть место падения. На дне озера были обнаружены крыло, винт и фрагменты фюзеляжа.

Истребитель Р-39 «Аэрокобра» входил в состав 2-й эскадрильи 255-го истребительного авиаполка ВВС Северного флота. Он потерпел катастрофу в ходе учебного полета 6 марта 1945 года над Щукозером. В ходе авиакатастрофы погиб пилот — младший лейтенант Федор Варавчиков.