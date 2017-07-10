Процедура публичного отречения от украинского гражданства, а также от гражданства тех стран, которые затрудняют выдачу соответствующих документов, может быть рассмотрена в Госдуме. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Как отметил собеседник издания, глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников, в первую очередь изменения касаются граждан Украины. По его словам, в стране вообще перестали выдавать соответствующие справки.

Поправка, определяющая процедуру «публичного отказа от гражданства Украины» для получения гражданства России, может быть внесена в законопроект о лишении гражданства РФ лиц, осужденных за терроризм, сообщает сайт «Комсомольской правды».

Рассмотрение нормы может состояться на заседании Госдумы 11 июля, куда приглашены представители миграционного и правового департаментов МВД.