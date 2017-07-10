Политическая конъюнктура в США не позволяет президенту страны Дональду Трампу самостоятельно исполнить обещания, данные в ходе G20, сообщил в разговоре с «Известиями» политолог-американист и член-корреспондент Российской академии военных наук Сергей Судаков, комментируя заявление Дональда Трампа о том, что факт обсуждения в Гамбурге с президентом России рабочей группы по кибербезопасности не означает ее создания.

«Я полагаю, что Дональд Трамп говорил о необходимости создания некой общей координирующей группы, которая могла бы связать усилия России и США в реализации задач, намеченных Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, заниматься отслеживанием угроз из киберпространства, а также реализацией возможных программ по защите интересов как России, так и Америки. Проблема в том, что Дональд Трамп сегодня находится под жестким давлением внутри своей страны», — отметил Судаков.

Самостоятельно выполнить данные во время G20 обещания Дональду Трампу не позволит «конъюнктура внутри страны», добавил эксперт.

«Как только он создаст эту группу, автоматически огромное количество сенаторов скажет, что вмешательство было, и группа создается не для того, чтобы предотвратить угрозу, а для того, чтобы замести следы», — пояснил Судаков.

Есть понимание, что можно сделать хорошее дело, но неясно, как обыграть это внутри страны, уточнил политолог, отметив, что главная задача американского президента здесь — полноценно обыграть данную ситуацию, сделать ее более ликвидной и выгодной для себя.

«Его задача сейчас не только наладить отношения с Россией, хотя это очень важно — но гораздо важнее для него ситуация внутри страны», — заметил Судаков.

Эксперт не исключил, что российско-американская рабочая группа информационной безопасности все же будет создаваться, но «очень медленно».