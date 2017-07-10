Следственный комитет еще на месяц продлил расследование уголовного дела о выбросе в Омске этилмеркаптана в марте текущего года. Ведомство намерено провести сложную экспертизу в другом городе.

РИА «Омск-информ» отмечает, что сроки сдвигаются уже в третий раз. Ранее инспекторы Росприроднадзора продолжают проверки на десятках предприятий Омска, среди которых ПАО «Омский каучук», ООО «НИПТ», Омский НПЗ, завод полипропилена «Полиом», все городские ТЭЦ.

Как писали «Известия», горожане стали жаловаться на резкий запах в городе в середине февраля 2017 года. В результате загрязнения атмосферы специалисты зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) этилмеркаптана в воздухе в среднем в 64 раза. Проверки были проведены в Кировском округе Омска и северо-западной промышленной зоне. Было возбуждено уголовное дело по статье о загрязнении атмосферы или нарушении правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ.