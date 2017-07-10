Президент США Дональд Трамп усомнился в возможности создания совместной с Россией двусторонней группы по вопросам кибербезопасности. Об этом американские лидер написал на своей странице в Twitter.

По словам Трампа, тот факт, что он обсуждал эту тему с президентом России Владимиром Путиным, совсем не означает, что он считаю, будто это может произойти. «Не может. Но прекращение огня — может, и оно произошло!» — написал Трамп.

Путин и Трамп обсуждали возможность создания совместной двусторонней группы по вопросам кибербезопасности во время саммита G20 в Гамбурге.

Президент США ранее отметил, что результатом встречи с российским лидером стало перемирие в Сирии. Трамп выразил удовлетворение тем, что оно, «похоже, соблюдается».

Напомним, на саммите «большой двадцатки» состоялась первая встреча президентов РФ и США. Переговоры, на которые отводилось изначально около 35 минут, продлились более двух часов.

Американский постпред при ООН Никки Хейли заявила накануне, что в вопросах кибербезопасности и «не поверят никогда», пишет сайт «Комсомольской правды».