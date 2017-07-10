На текущей неделе в Москве и Подмосковье ожидается потепление до 24–25 градусов тепла, при этом дожди продолжатся, а в середине недели возможны грозы, сообщили в погодном центре «Фобос».

Как уточнили синоптики, сейчас на столичный регион всё еще оказывает влияние теряющий силу циклон. Поэтому в понедельник ожидаются переменная облачность, местами кратковременные дожди и 19–21 градус тепла в Москве, от 17 до 22 градусов — по области.

«Во вторник на погоду столичного региона будет оказывать влияние антициклон с северо-запада: переменная облачность без существенных осадков. Ожидается 12–14 градусов тепла ночью и днем 22–24 градуса тепла», – цитирует специалиста центра «РИА Новости».

В пятницу также ожидается теплый сектор циклона, переменная облачность, днем местами кратковременные дожди, грозы. Днем температура может прогреться до 25 градусов тепла.