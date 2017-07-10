Министру экономики Турции Нихату Зейбекчи запретили въезд в Австрию. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на официального представителя министерства иностранных дел Австрии.

Нихату Зейбекчи собирался принять участие в мероприятиях турецкой общины в Австрии, посвященных годовщине попытки государственного переворота в Турции.

Официальный представитель австрийского МИДа отметил, что посещение мероприятий Зайбекчи может представлять «угрозу общественному порядку и безопасности в Австрии». Он также добавил, что решение о запрете въезда в страну принимал министр иностранных дел Себастьян Курц.

Ранее также австрийские власти также заявили, что считают нежелательным приезд в страну вице-премьера Турции Тугрула Тюркеша, который собирался выступить в конгресс-центре в городе Апелдорн, пишет ТАСС.

Напомним, попытка государственного переворота в Турции была предпринята 15 июля 2016 года. В результате беспорядков погибли 230 человек, порядка 2,1 тыс. пострадали.