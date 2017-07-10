Количество точек доступа к бесплатному уличному Wi-Fi планируется увеличить в центре Москвы, сообщается в понедельник на сайте мэра и правительства столицы.

«Сейчас мы проводим радиопланирование для определения мест установки дополнительных точек доступа к Wi-Fi таким образом, чтобы в центре Москвы, где аккумулированы все бизнес- и досуговые зоны города, жители и гости столицы могли оставаться в режиме онлайн столько, сколько им необходимо», – цитируются на сайте слова руководителя столичного департамента информационных технологий Артема Ермолаева.

Уточняется, что новые точки начнут появляться уже в начале 2018 года. Сейчас городской сетью Wi-Fi можно пользоваться на 200 улицах в центре Москвы и в 24 городских парках. В такой сети одновременно могут работать до 15 тыс. устройств в радиусе до 50 м.