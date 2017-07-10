Каслинский горсуд удовлетворил ходатайство следствия об аресте в СИЗО местного жителя, обвиняемого в убийстве 10-летнего мальчика. Похороны ребенка назначены на 11 июня.

Как передает ИА «Ура.ру», ранее обвиняемый был осужден за кражу, грабеж и хранение наркотиков. Следователи проверяют также, было ли совершено над ребенком сексуальное насилие. 29-летний Андрея Ш. на допросе сообщил, что 14 июня заманил ребенка в свое жилище, убил его и закопал тело мальчика в малолюдном месте.

Правительство Челябинской области распространило специальное заявление после случившегося. «Мы выражаем глубокое соболезнование родителям погибшего мальчика. В рамках своих полномочий им будет оказана необходимая помощь», — отметили власти.

Как ранее писали «Известия», 14 июня 2017 года ушел из дома в городе Касли и не вернулся 10-летний Иван Котов, о чем в правоохранительные органы сообщила его мать. Мальчик уехал из дома на велосипеде в библиотеку школы за учебниками.

Полицейские нашли тело ребенка 8 июля, оно было закопано в лесополосе. Однако обнаружению тела и задержанию предшествовала кропотливая работа следователей: правоохранители обошли прядка 260 домовладений на маршруте движения мальчика, осмотрели территории садовых товариществ и гаражных кооперативов, баз отдыха, поиск производился в радиусе 15 км от города. Уголовное дело было возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ об убийстве малолетнего.