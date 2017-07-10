В понедельник, 10 июля, президент Украины Петр Порошенко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проводят встречу в администрации главы украинского государства.

«Рад приветствовать искреннего друга Украины генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киеве, который примет участие в работе заседания Комиссии Украина–НАТО», – написал Порошенко в Facebook, приложив к записи видео встречи с генсеком НАТО возле администрации президента.

Заседание комиссии Украина-НАТО посвящено 20-летию сотрудничества. Перед заседанием Столтенберг заявил о дальнейшей поддержке Украины.

«НАТО и далее будет тесно работать с Украиной в плане обороны, управления и экономических реформ», — цитирует генсека альянса ТАСС.

Порошенко ранее заявил, что членство в НАТО является стратегической целью страны.