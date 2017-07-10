Пропавшие накануне в поселке Шарыпово Красноярского края двое детей найдены живыми. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка МВД.

Ранее сообщалось, что полицейские совместно с волонтерами приступили к поискам девочки-подростка и ее пятилетнего брата, которые ушли гулять в минувшую субботу.

По данным ведомства, правоохранители обнаружили детей в соседнем общежитии и доставили в отделение по делам несовершеннолетних. Отмечается, что дети воспитываются в благополучной семье. При этом девочка ранее уже уходила из дома, однако об этом родители не заявляли, т.к. она возвращалась самостоятельно, передает Сибирское агентство новостей.

В настоящее время решается вопрос о привлечении родителей к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.