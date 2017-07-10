Число погибших от наводнений и оползней на юго-западе Японии достигло 22 человек. Еще около 20 человек числятся пропавшими без вести.

Как сообщает агентство «Киодо», оползни и наводнения произошли из-за проливных дождей, которые шли несколько дней подряд. Стихия также привела к разрушению более сотни домов, дорог и железнодорожных мостов.

В ликвидации последствий стихии в наиболее пострадавшем районе Асакура участвуют более 2 тыс. военнослужащих.