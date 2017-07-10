На выставке «Иннопром–2017», которая проходит в понедельник в Екатеринбурге, президенту России Владимиру Путину подарили развивающий конструктор. По словам представителей конструкторского бюро роботологии, этот конструктор помогает детям в возрасте от 6 до 12 лет делать первые шаги в радиоинженерии.

Как сообщает Life.ru, главу российского государства просили передать этот подарок внукам.

Ранее Путин в интервью Оливеру Стоуну впервые рассказал о своих внуках. Российский президент утвердительно ответил на вопрос о том, любит ли он своих внуков, отметив при этом, что у него не хватает времени, чтобы с ними поиграть.