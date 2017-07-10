Спасатели вторые сутки подряд в Марксовском районе Саратовской области ведут поиски рыбака, утонувшего в Волге, сообщил начальник областной службы спасения Юрий Юрин.

По словам представителя ведомства, мужчина отправился на рыбалку накануне, упал в воду и утонул. На предполагаемое место, где произошла трагедия, прибыла группа спасателей.

«Лодку мы нашли в одном месте, его личные вещи — в другом. Где именно мужчина упал в воду, неизвестно, так как очевидцев не было», — приводит слова Юрина ИА «Взгляд-инфо».

Он добавил, что в настоящее время скорость течения на реке небольшая. В ближайшие часы спасателям предстоит прочесывать большой радиус.