Слова американского президента Дональда Трампа о том, что вопрос о создании рабочей группы по кибербезопасности не обязательно воплотится в жизнь, можно объяснить огромным давлением, которое оказывается на лидера США. Об этом сообщил российский сенатор Алексей Пушков.

«Перед лицом тотальной оппозиции совместной группе по кибербезопасности Трамп дал задний ход. Действует под огромным прессингом. Не его вина, а беда», — написал сенатор в своем микроблоге в Twitter.

Ранее Путин заявил, что между Россией и США не должно быть ситуаций неопределенности в вопросах кибербезопасности. Создание рабочей группы исключило бы такие спекуляции. Трамп, в свою очередь, отметил, что сомневается в возможности создания Москвой и Вашингтоном рабочей группы.