Президент России Владимир Путин на выставке «Иннопром-2017» в Екатеринбурге рассказал, что в 1990-е годы ездил на автомобиле Nissan, который пришелся ему по душе.

«В 1990-е годы, когда работал в мэрии Петербурга, ездил на Nissan. Это была не такая сложная машина, но мне очень нравилась», — цитирует президента Life.ru.

Уточняется, что об этом российский президент сказал во время осмотра стенда автопроизводителя, на котором был представлен новый джип Nissan Murano.