Пополнение в семействе кошачьих случилось в уфимском зверинце «Саванна». Сразу шестеро питомцев — трое львят и трое тигрят — появились на свет около трех недель назад.

По словам директора зоопарка Армена Хачатуряна, детеныши чувствуют себя хорошо и сейчас практически не отходят от своих матерей. Через несколько недель новорожденные детеныши окрепнут, после чего посетители зоопарка смогут посмотреть на обитателей зверинца и сфотографироваться с ними, сообщает ИА «Башинформ».

Передвижной зоолунопарк «Саванна» находится в Уфе на территории горнолыжного комплекса «Ак Йорт» с декабря 2014 года. В настоящее время в зоопарке содержатся тигры, львы, леопарды, пумы, рыси, медведи, обезьяны, волки, лисы, пони и другие животные.