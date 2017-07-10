На Керченском мосту началась укладка дорожного покрытия. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Тамань».

Дорожники сейчас создают нижний слой, укладывая асфальтобетон на готовых пролетах моста. Верхний уложат после того, как конструктивы автодорожной части сооружения будут полностью готовы.

Асфальтобетон уложен на четырех пролетах моста на острове Тузла на общей площади более 200 м. Для этого потребовалось около 400 т асфальтобетонной смеси.

В конце июня начальник ФКУ Упрдор «Тамань» Роман Новиков заявил, что работы по строительству моста через Керченский пролив выполнены более чем наполовину.

Напомним, работы по строительству моста начались в феврале 2016 года. Транспортный переход через Керченский пролив будет состоять из двух параллельно расположенных мостов — железнодорожного и автомобильного. Длина каждого составит 19 км. Его планируют открыть в декабре 2018 года.

После возведения мост через Керченский пролив будет самым протяженным в России. Стоимость объекта составляет 228 млрд рублей.