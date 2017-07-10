Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков проведет во вторник, 11 июля, переговоры в Тегеране с заместителем главы иранского МИДа Аббасом Аракчи. Об этом сообщили в посольстве России в Иране.

«Завтра Сергей Алексеевич прибывает в Тегеран, запланирована его встреча с Аракчи», — цитирует сотрудника посольства «РИА Новости».

По словам собеседника агентства, основной темой на переговорах должна стать реализация совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

В июля 2015 года Иран и «шестерка» международных посредников достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранской ядерной программы, иранского атома. Было решено снять экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза в обмен на подтверждение мирного характера программы.