Восемь человек пострадали в аварии с участием двух легковых автомобилей в Кемеровской области. ДТП произошло в ночь на понедельник на 354-м км автодороги Новосибирск–Иркутск.

По информации ГУМВД Кемеровской области, на трассе на территории Ижморского района столкнулись автомобили Lada Priora и Nissan Avenir Salut. По предварительным данным, водитель отечественной машины выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с иномаркой.

В результате ДТП в больницу с травмами различной степени тяжести были доставлены восемь человек, в том числе сами водители. Сейчас кузбасские полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.