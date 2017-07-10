Центробанк России может ограничить автоматический перевод денег с карт «Мир» на карты других платежных систем. Об этом в понедельник, 10 июля, со ссылкой на сотрудника ЦБ, двух банкиров и двух участников платежного рынка пишет газета «Ведомости».

По словам собеседников издания, ситуация всерьез беспокоит Центробанк. Вскоре может быть выпущен нормативный акт, согласно которому банки не смогут подключать функцию автоперевода к счетам бюджетников.

Согласно закону, к счетам, на которые получают зарплаты бюджетники, может быть привязана только карта «Мир». Но многие клиенты просят включить автоперевод денег на другие карты. Согласно планам ЦБ, в итоге часть пользователей откажется от ручного режима перевода средств и будет пользоваться картой «Мир».